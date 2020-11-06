根據《ESPN》記者洛維報導，擁有今年NBA選秀第8順位的尼克，最近看上勇士的榜眼籤，想用3個首輪籤與2018年第9順位選來的諾克斯當作籌碼，可惜勇士不為所動，因為勇士更想要尼克拿出巴雷特、米契爾羅賓生兩名潛力新秀！

尼克很早就表達想要選到曼菲斯大學中鋒懷斯曼的心意，也對「球弟」拉梅洛鮑爾很感興趣，就連「球爸」拉瓦爾都公開說過希望自己小兒子到尼克打球，可是光靠尼克目前擁有的第8順位選秀權，根本毫無機會可以選到這兩名新人。

所以尼克才會想用今年第8順位，以及從獨行俠那邊換來的兩個未來首輪選秀權，加上諾克斯去跟勇士交換今年榜眼籤，預計這樣的籌碼根本無法打動勇士，尼克也不願意拿出巴雷特、米契爾羅賓生兩人當作籌碼，談判空間更狹小。

畢竟巴雷特與米契爾羅賓生是尼克當前陣中最具價值的潛力股，身為去年探花的巴雷特，上季場均14.3分、5籃板及2.6助攻，仍有不小的成長空間，至於米契爾羅賓生上季場均9.7分、7.0籃板及1.9火鍋，是當今NBA罕見的內線好手。

(中時 )