44歲女星范瑋琪（范范）今年初不滿政府的口罩政策，在私人臉書以不雅字眼怒罵行政院長蘇貞昌「狗官」，淪為網友撻伐對象，形象一落千丈，至今仍在神隱。近日她發文分享好書，再度被酸民出征，對此她氣到回擊，卻又被打臉。

范瑋琪3日在社群網站曬出某本心靈雞湯類書籍，寫道：「自我意識愈成熟的人，愈會遠離人群，避免與不必要的人糾纏！硬道理，深刻學習反省中！」由於書名有「好人」等字眼，被黑粉嗆「不當好人，去當中國人好了。」范瑋琪看到留言又被激怒，忍不住迎擊：「不要在（再）製造對立了好嗎，世界已經太多的恨了，能不能理性一點？真的，不多酸這句話我覺得你也不會少一塊肉呀！何必呢！」字句中充滿憤恨不平。

未料，范瑋琪的回應引來更多酸民，留言串蓋起滿滿指責大樓，還被網友抓包打錯字，把再打成在，更顯得難堪，不過，仍有許多粉絲應援，留下溫暖的文字替范范打氣。

范瑋琪過去形象正面氣質，近年來卻爆出負面新聞，從假學歷、爆料閨密梁靜茹離婚等，直到年初的不慎發言，變得越來越容易招來黑粉，對此老公黑人出面護航，指范瑋琪太過善良，才會淪為網友欺負的對象。

(中時新聞網)