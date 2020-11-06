何猷君婚前警告妻子自己沒有黑卡。（圖／翻攝自秒拍）

澳門賭王何鴻燊四房兒子何猷君去年閃娶大6歲超模奚夢瑤，最近兩人攜手上實境秀《幸福三重奏》，揭開豪門婚姻日常，何猷君透露自己婚前曾對奚夢瑤坦白：「妳不要以為我是那種有一張無限額度卡的富二代」，因為他從小就立志不跟家裡拿錢，奚夢瑤聽了也沒嚇壞，回應：「沒問題，我幫你」。

從小含金湯匙出生的何猷君可說是人生勝利組，家境富裕、人長得帥、學歷又高，去年他和奚夢瑤閃婚成為父母。近日他在《幸福三重奏》跟吳京在車上說：「結婚前我跟我老婆講，妳不要以為我是那種有一張無限額度卡的富二代，因為我說過我不拿家裡的錢」，強調想靠自己證明有謀生能力，也把暗示奚夢瑤如果跟他結婚，可能得過苦日子。

何猷君說，這幾年他開電競公司，自己創業，父母都管不到他，他希望拚到自己能成立一家上市公司，再回家陪媽媽，奚夢瑤也對他很有信心，聽了後回應一定會幫他，「你（何猷君）自己一定可以的」，願意夫妻倆一起奮鬥。

而何猷君去年生下賭王家的第一金孫，被外界諷刺是來分產，何猷君則憤怒回應生兒子是為了讓爸爸何鴻燊開心，家產早就分好，港媒也報導，何鴻燊生前便成立家族基金，4位太太所生子女都是受益人，也有投票權，每位子女固定可從公用基金中領出生活費，金額由投票人決定。

(中時新聞網)