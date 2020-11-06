工控記憶體模組廠商宜鼎(5289)第三季受到全球的疫情嚴峻，影響到工控記憶體的需求，業績下滑，單季EPS 2.39元，前三季淨利年減約3.6%，EPS為9.3元，略低於去年同期的9.65元。

全球疫情升溫影響美國市場，使得第三季業績動能減緩；第三季營收16.27億元，比第二季的19.16億元減少約15%，也比去年同期的19.17億元減少約15%；第三季淨利歸屬於母公司業主1.94億元，比第二季的2.46億元減約21%，也比去年同期的2.92億元減少約33.5%；單季基本每股盈餘2.39元，為今年以來單季最低。

第二季末起，全球疫情再度升溫，導致海外的工控市場需求受到衝擊，尤其美國市場最明顯，使得公司自6月以來業績動能減緩。今年前三季營收55.76億元，仍略高於去年同期的55.32億元；因台幣升值以及第二季起產品價格趨緩等因素，前三季毛利率年減1.5個百分點至30.03%；淨利7.56億元，年減約3.6%，每股淨利9.3元。

宜鼎公布10月營收5.37億元，年減26.69%，1~10月營收61.14億元，年減2.43%。

(時報資訊)