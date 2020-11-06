工業電腦廠立端(6245)受惠旺季需求轉強，2020年第三季稅後淨利續「雙升」再創新高，每股盈餘（EPS）1.6元，累計前三季每股盈餘3.8元，亦創同期新高。同時，公司透過發行私募可轉債與台達電正式結盟合作，雙方未來互補綜效備獲市場關注。

在績優及結盟題材激勵下，立端今（6）日股價放量開攻，最高飆升8.46％至66.7元，創近10月高點，早盤維持逾7.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人上周合計賣超立端227張，本周轉站多方、迄今合計買超249張。

立端董事會通過2020年前三季財報，合併營收54.52億元、年減2.46％，仍創同期次高。毛利率29.24％、營益率8.93％，分創近7年同期高點及同期次高。歸屬母公司稅後淨利4.48億元、年增達29.66％，每股盈餘3.8元，雙創同期新高。

以此推算，立端第三季合併營收21.57億元，季增23.74％、年增11.44％，改寫歷史第3高。毛利率雖降至27.99％的近1年半低點，但在費用控管得宜下，營益率反升至11.08％，創下16年高點。

在營收規模擴大、本業獲利提升下，立端第三季業外雖轉虧，歸屬母公司稅後淨利仍達1.89億元，季增1.3％、年增達31.91％，每股盈餘1.6元，優於第二季1.58元及去年同期1.22元，連2季改寫歷史新高。

同時，立端因應營運成長需求，董事會通過將發行3年期的9億元私募可轉債，以充實公司營運資金，並由電源管理暨自動化大廠台達電全數認購，藉此強化技術與產品互補合作，加速工業物聯網（IIoT）及5G邊緣運算等應用發展。若全數轉換將稀釋股權12.07％。

立端與台達電的淵源自2018年便展開，當年由資深副總裁鄭安以個人名義補選進入立端董事會，目前持股約1.76％。而立端去年即規畫辦理私募，當時即傳聞台達電將全數認購，但迄今才拍板、宣示雙方將正式結盟合作。

立端指出，面對5G時代來臨帶來的網路運算設備需求及產業重新洗牌，多元多角技術服務與策略結盟，才能在5G時代立足。藉由攜手台達電、以其自動化製造資源為後盾，可提高生產製造規模、滿足大型電信商需求，持續擴大在SD-WAN、uCPE的全球市占率。

台達電則表示，立端在資訊科技（IT）位居領導地位，公司則在生產營運（OT）與通訊科技（CT）深耕多年，透過與立端合作，台達電將能加速整合OT、CT與IT，進一步結合開放式數據平台、形成智慧企業整合架構，為客戶提供更完整的從雲到端整合服務。

(時報資訊)