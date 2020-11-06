蘋果iPhone新機拉貨仍難以彌補華為等非蘋智慧型手機訂單疲弱，光學鏡頭廠-大立光(3008)10月合併營收為51.37億元，月增0.254%，大立光預估，11月拉貨動能與10月差不多，旺季不旺致使今天大立光盤中股價逆勢走弱，失守3100元關卡，玉晶光(3406)等光學鏡頭廠亦同步下挫。

大立光10月合併營收為51.37億元，月增0.254%，年減22.32%，為今年3月以來新高，亦是連續3個月站回50億元關卡，累計1到10月合併營收為457.89億元，較去年同期衰退6.55%。

大立光前3季營業毛利為276.18億元，年減4%，合併毛利率為67.94%，年減0.21個百分點，營業淨利為236.47億元，年減5%，營業淨利率為58.17%，年減0.72個百分點，稅後盈餘為175.76億元，年減13%，每股盈餘為131.03元。

由於華為手機遭美國新禁令重創，高階智慧型手機需求疲弱，連蘋果iPhone新機也難以彌補，大立光預估，11月拉貨動能與10月差不多。

5G智慧型手機規格往中階走，讓主攻高階智慧型手機鏡頭的大立光受到不小的衝擊，亦讓市場擔心手機鏡頭競爭壓力加劇，大立光今天盤中股價逆勢下挫，失守3200元及3100元兩個關卡，玉晶光及新鉅科(3630)股價也受拖累聯袂走跌。

(時報資訊)