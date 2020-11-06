新冠疫情全球尚未舒緩下，外資券商卻已對韓國今年景氣復甦力道，紛紛給予正面評比。

據悉，截至上個月10月底，9家全球主要外資券商，包括巴克萊(Barclays)，高盛(Goldman Sachs)等，對韓國今年景氣成長，已從原先看衰平均負成長1.4%，調升至只有衰退1.2%。

原因就是這些外資分析師，看好亞洲經濟將出現反彈復甦局面。因此，這些外資券商也調升其他6個亞洲國家經濟成長數字。

相較之下，韓國央行(BOK)於8月底分析經濟成長率，就顯得略為悲觀。韓國央行當時認為，受到疫情衝擊，韓國今年經濟將會衰退1.3%。這也是繼韓國央行在5月預測經濟會負成長0.2%後，事隔3個月再下修預測值。

除了巴克萊，高盛外，瑞士信貸(Credit Suisse)，摩根大通(JP Morgan)，花旗(Citi)也都紛紛上修自己原低估的韓國經濟成長率。不過，美銀證券(BoA-Merrill Lynch)也就是之前的美林證券，匯豐(HSBC)與瑞銀(UBS)卻都文風不動，未對評等做出任何修正。與上述歐美系外資券商看法相左的日本野村證券(Nomura Securities)，則是調降韓國今年經濟成長，從原估負0.6%成長，降到負0.8%。

除了今年經濟成長不再悲觀看待外，歐美系外資券商對韓國明年經濟成長率，也出奇地看好，從之前原估3.2%，小調升至3.3%。

市場人士認為，美國未來誰當總統對韓國以後經濟成長性，有著很大關聯性。韓國本土現代研究所（Hyundai Research Institute）就樂觀研判，若民主黨拜登當選美國總統，韓國經濟將會出現0.1%到0.4%成長。

無獨有偶，韓國友利銀行研究所(Woori Finance Research Institute)也認為，若川普的競爭對手拜登順利當選美國總統，將會把韓國經濟拉到0.1到0.3%不等的成長率。

(時報資訊)