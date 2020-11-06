大陸商務部6日指出，大陸將有序放寬增值電訊業務、商務服務、交通運輸等領域的外資持股比例，激發現代服務業發展活力。

大陸商務部服貿司發表「中國服務進口報告」指出，大陸將深化服務貿易領域改革和開放，進一步降低外資在服務業領域的市場准入限制，加快訊息技術服務、科學技術服務、數字服務、醫療、教育、文化和娛樂業等領域對外開放。

此外，大陸鼓勵外資企業參與中國文化、數位服務、中醫藥等領域特色服務出口基地建設，發展服務貿易新業態新模式。

(工商 )