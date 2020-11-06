陸商務部將放寬 增值電訊業務等外資持股比例 11:102020/11/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部6日指出，大陸將有序放寬增值電訊業務、商務服務、交通運輸等領域的外資持股比例，激發現代服務業發展活力。 大陸商務部服貿司發表「中國服務進口報告」指出，大陸將深化服務貿易領域改革和開放，進一步降低外資在服務業領域的市場准入限制，加快訊息技術服務、科學技術服務、數字服務、醫療、教育、文化和娛樂業等領域對外開放。 此外，大陸鼓勵外資企業參與中國文化、數位服務、中醫藥等領域特色服務出口基地建設，發展服務貿易新業態新模式。 (工商 ) #數字 #大陸 #放寬 #電訊 #外資持股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《類股》第一金併購議題掀漣漪 吸引外資目光 12:162020/11/06 財經 網友提案考照放寬至16歲 交通部打回票 13:072020/11/06 生活 華銀推ESG 導引企業接軌國際 04:102020/11/06 財經要聞 立隆電現金增資800萬股 認股基準日訂為12／9 15:192020/11/06 財經 《國際經濟》韓國今年景氣 外資券商不再悲觀 11:072020/11/06 財經 1分鐘讀財經》美大選漸明朗 外資挺13檔台股 08:152020/11/06 財經 被疑中資 易遊網、台鐵澄清 04:102020/11/06 政治要聞 張復建穿紙尿褲演戲羞原形畢露 04:102020/11/06 娛樂新聞 10月外匯存底 破5千億美元大關 連17個月創新高 04:102020/11/06 金融．稅務 十四五磁吸外資 共享大陸市場 04:102020/11/06 焦點新聞 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟 - 財經 ASML掛保證開放 陸擬狠搶光刻機大打科技戰 - 要聞 華為又有活路 美國高通證實已申請供貨許可 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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