台灣地區老年人口年齡結構快速高齡化，自2018年起即轉為高齡社會，2019年9月底，大高雄老人人口數超過43萬位，佔全市人口總數15.57％。鑑於我國人口老化情形嚴重及身心障礙人口數漸增，對於政府提供優質無障礙運輸服務需求日益殷切，復康巴士供不應求，且身心障礙者、中度以上失能者及行動不便者在搭乘巴士及就醫時間往往花上數倍。

義大醫院於2020年9月配合高雄市交通局與高雄客運攜手合作推出「醫療快速通關」服務，為讓有需要的市民搭乘復康巴士前往就醫，透過雙方資訊的整合，讓身心障礙者、中度以上失能者及行動不便者，在搭乘復康巴士能獲得優良的服務品質及節省許多原本不必要浪費的時間。

「醫療快速通關」服務在民眾預約復康巴士到院後，義大醫院即提供優化的就醫服務，大幅減少因就醫時程浪費的寶貴時間，亦降低發生民眾來不及搭乘巴士返家的狀況。自9月21日起，義大醫院與高雄客運正式合作推出「醫療快速通關」服務。

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