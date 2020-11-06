台農57號黃心甘藷肉甜、鬆軟可口，適合蒸地瓜、烤地瓜等用途。（農糧署北區分署提供／巫靜婷苗栗傳真）

農委會農糧署北區分署輔導西湖鄉農會，將於11月7、8日在西湖鄉三湖村飛龍大橋旁周邊農田，舉辦親子焢窯等一系列農村體驗活動，並推廣米食點心與在地農產品行銷展售活動，歡迎各地遊客走入農村。

農糧署北區分署表示，西湖鄉甘藷栽培品種主要為黃肉的台農57號，以及橙紅肉的台農66號，種植面積約20多公頃，每年11月為主要採收季節，西湖雜糧產銷班經「產銷履歷」驗證過的甘藷產量面積達15公頃以上，所產甘藷口感鬆軟綿密、香甜濃郁又美味，營養價值高。

台農66號紅心甘藷，紅皮紅肉，嘗起來口感甘甜綿密，飽滿紮實。（農糧署北區分署提供／巫靜婷苗栗傳真）

農糧署北區分署也輔導西湖鄉農會，運用西湖在地有機米及產銷履歷甘藷製成「地瓜米香」，「砰」的一聲，壓力鍋竄出陣陣白煙，濃郁的米香撲鼻，趁熱將麥芽糖淋上白米拌勻塑形，就是香甜酥脆的傳統零食「爆米香」。

農糧署北區分署表示，「地瓜米香」香甜可口、老少咸宜，且成份簡單，就是爆米香加上甘藷，是讓人安心享用的天然原味特色雜糧點心，邀請全國遊客來西湖，以輕鬆的心情享受單純又快樂的農村文化與農業體驗活動。

使用產銷履歷甘藷與有機米製成的「地瓜米香」是米食新亮點。（農糧署北區分署提供／巫靜婷苗栗傳真）

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