亞太電信今（6日）公布全台最霸氣開賣限定活動，11／13開賣日於Gt智慧生活台北三創門市舉辦，新申辦及攜碼iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍指定方案，月付1,399元（36期），專案價20,300元，即贈iPhone 12 mini 64GB（市價23,900元）一支，限30名，一舉為果粉們終結選擇困難症。除享5G不降速上網吃到飽、網內語音免費，再享市價近7000元娛樂無限包，內含Gt TV等影音娛樂應用服務，果粉現賺超過3萬元。

持續推動共頻共網、網路品質大躍進、極速理論值上看1Gbps的亞太電信，搭配iPhone 12可說是5G新世代最強組合，聯手開啟果粉5G新視野。亞太電信表示，iPhone 12這次一口氣推出4個版本，均採最新一代的A14仿生晶片，加上首度納入5G功能，在全球掀起搶購熱潮，台灣買氣同樣也強強滾，預估iPhone 12整體銷售量將比iPhone 11成長5成以上。

亞太電信體恤果粉，祭出全台最霸氣、挑戰市場最好康的iPhone 12 Pro Max 128GB開賣限定活動，將於11／13(五)上午10：00在Gt智慧生活台北三創門市舉辦，提醒消費者，因三創園區並非24小時全時段開放營業，在非營業時間排隊的消費者，請至三創園區與光華商場連通道下方一樓的安全門（三創園區市民大道大門口側旁安全門），該處貼有亞太電信iPhone限定開賣活動排隊起始點的字樣。

開賣活動限定方案須符合新申辦或攜碼資格，專案限定iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍色，月付1,399元，專案價20,300元，即贈iPhone 12 mini 64GB一支（市價23,900元），限定前30名符合申辦資格的幸運果粉，開賣日現貨供應。另，享5G不降速上網吃到飽、網內互打免費、Gt智慧保鑣(手機保險)首月月租0元，再贈市價近7000元娛樂無限包，內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲＋、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY＋線上影音3個月和HTC VR服務30天。

(中時 )