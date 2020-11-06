行政院動用國家資源聘請幕僚，在立法院議場二樓製作網路梗圖攻擊在野黨，事件曝光，國民黨主席江啟臣今抨擊，民進黨政府黑箱作業開放萊豬，行政院長蘇貞昌不道歉就算了，還視法律為無物，用納稅人的錢做圖攻擊民意代表，一副「朕即天下」，因此今天除繼續杯葛總質詢，也到北檢告發蘇貞昌瀆職。

為要求行政院對萊豬開放政策向國人道歉，國民黨立法院黨團今第七度杯葛蘇貞昌在立法院的施政報告。對此，蘇貞昌今一早到立法院就先放話說，施政報告的書面資料早已送至立院，質詢則是立委的權利也是工作，但國民黨占領議場不工作還領高薪，放棄自己的權利，還要認真工作的公務員下台，這是本末倒置、毫無道理。

面對蘇貞昌的批評，國民黨立院黨團書記長林奕華表示，蔡政府黑箱開放萊豬，至今沒有一點歉意，也不願回應國民黨「先道歉再施政報告」的訴求，結果就是讓內閣上行下效，不僅行政院秘書長拒絕到立院委員會做報告，退輔會主委甚至脫下外套作勢跟立委打架，囂張到了極點。

林奕華說，尤其行政院還花公帑請幕僚在立法院議場做網路梗圖攻擊立委，明顯是以黨領政，完全不遵守行政中立。因此，只要蘇貞昌不道歉，國民黨會繼續杯葛施政報告。

國民黨立委賴士葆也說，中華民國號稱民主國家，結果行政院卻用人民的錢找人製作網路梗圖修理在野黨，甚至把行政院的辦公室搬到立法院，直接把議場的二樓當成中央廚房，無疑讓民主蒙羞。他強調，蘇貞昌放縱行政院發言人室的幾個小朋友在立法院攻擊立委，這種荒謬劇情，全世界絕無僅有。

江啟臣則強調，蘇貞昌放任發言人和幕僚在立院議場做梗圖，犯了四個問題，第一是用納稅人的錢攻擊在野黨；第二濫用公帑；第三圖利民進黨，這都是視法律為無物，蘇貞昌表現得一副「朕即天下」的模樣，還要等蔡英文總統打電話要他關心校園治安才願意有動作，「這就是我們的行政院長」。

江啟臣說，上樑不正下樑歪，就因為有這樣的行政院長，所以現在內閣閣員到立法院接受質詢，卻一再反過來攻擊力委，甚至反質詢，一副不尊重國會的模樣。因此，請蘇貞昌先學會尊重，再來立法院針對不尊重在野、不和民意溝通的問題向國人致歉。

(中時 )