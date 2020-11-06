美國之音6日報導，對這次美國大選，中國官方和民眾表現出許多相互矛盾觀點。同時，美國觀察中共當局輿論的觀察家指出，在中國，許多網民關注美國大選並對美國選舉發表大量評論情況下，當局顯然採取各種方式引導輿論。

美國之音報導，外界不清楚中國到底有多少人關注美國大選。但從互聯網上來看，中國網民對這次美國大選興趣濃厚而且常常在感情上非常投入。很多人感情激動，意見激烈對立，認為川普或拜登當選是大好消息或大災難。這種有關美國大選的對立意見在中國官方也有微妙的反映。

稍早，中國外交部發言人趙立堅被問及美國大選問題時還說：「我們對美國大選不感興趣」。到了11月5日，中國外交部副部長樂玉成則說：「希望此次選舉平穩、順利進行。」「中美之間雖然有分歧，但也有廣泛共同利益和合作空間。」「希望美國新一屆政府同中方相向而行，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，聚焦合作，管控分歧，推動兩國關係沿著正確軌道向前發展。」

觀察人士表示，樂玉成的話顯示中方對美國總統大選很感興趣，也很關注。外界不清楚趙立堅說的「我們對美國大選不感興趣」是口誤，還是中共現在對美國大選改變態度，或是中共內部對美國大選一直意見分歧。

此外，美國進入選舉年以來，觀察家普遍注意到，中國官媒對美國選舉消息報導和評論稀少，而且多是看似就事論事，純客觀事實的報導。

美國之音稱，在美國選舉日之後，陸官媒似乎也是秉持了這種報導謹慎與客觀的姿態。例如，11月5日，在投票日之後選舉結果遲遲不見分曉之際，澎湃新聞通過社交媒體新浪微博發出簡訊報導，這則簡訊之下的頭幾條評論內容「我要X死我自己：眼看自己就要輸了，就開始耍賴皮了，哈哈哈」等等，清一色嘲諷川普的留言，顯然反映出當下當局或網管當局的心理動態。

美國之音報導，北京一位匿名網路輿論觀察人士表示，外界需要有全域的眼光並結合中共歷史，才能恰當地理解官方的澎湃新聞發表這樣的看似嚴肅認真、客觀報導的新聞，以及隨後的跟帖評論。

這名觀察人士指出，澎湃新聞看似專業的報導好像跟隨後的跟帖評論大異其趣，但其實是一唱一和。外界可以相當確定那裡留言的主旋律，基本上就是反映了中共當局的心聲。

(中時 )