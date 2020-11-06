櫃買中心表示，配合109年第3季上櫃公司財務報告即將出爐，精心規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，下週11月10日首先由「富櫃200」主題領軍，於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），邀請富櫃200指數成分股中的晶圓及IC測試廠商精測（6510），半導體專業晶圓材料供應商環球晶（6488）及中美晶（5483）等3家公司經營團隊，線上說明公司財務業務最新發展情形及產業概況，歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，「富櫃200指數」成分股為代表臺灣中小型股票之櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值7成，成交值9成，該指數已成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標。此外，「富櫃200指數」亦成功吸引相關業者陸續推出各式指數化商品，包括指數期貨、ETN、店頭衍生性金融商品及指數型權證等，可望滿足不同風險偏好及操作策略之投資人，以更多元途徑直接參與上櫃市場的投資。

本系列業績發表會主題多元豐富，除前述指數成分股主題場次外，後續還有「科技生活」、「櫃買特色」、「生技醫療」及「半導體應用」等主題，由上櫃公司經營團隊適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究作功課的最佳平台。各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。

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