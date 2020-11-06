因應外送市場盛行，台灣勞工陣線日前網路徵集平台外送員問卷調查，共回收126份並加以分析，發現有高達24％外送員，每周平均工時超過50小時，甚至有高達44％單日最常工時超過12小時；此外，勞工基本保險部分，全職工作者近7成未投保，兼職部分更僅有1成有投保。民進黨立委范雲表示，勞動部既有職業安全衛生跟食品外送指引成效不彰，要求行政院盡速將勞工職業傷害保護法草案送交立法院審議，保障外送員權益。

台灣勞工陣線今上午與范雲、平台外送員等人在立法院舉行記者會，公布美食平台外送員問卷調查結果，台灣勞工陣線教育推廣部主任楊書瑋指出，超過8成外送員最擔心遇到車禍，進一步分析發現，外送員投保基本社會保險比例非常低，全職工作者高達68％未投保，兼職工作者更只有10％投保，除讓從業人員面臨職災高風險，更可能在職災發生後無法得到相關薪資補償。

美食平台外送員蘇柏豪以自身為例，去年發生嚴重車禍休養9個月，住院54天在命危邊緣，結果勞保職災僅給付12萬元，非常不足，反而是自行投保商業保險理賠多出10倍，尤其是平台業者多半提供基本意外險，對於醫療實支實付沒有著墨，希望勞動部能獨立職災保險，並要求平台業者不要把風險外部化。

范雲表示，根據問卷結果顯示，既有職業安全衛生設施規則及食品外送作業安全衛生指引落實成效不彰，難以確保外送員安全，勞動部應調查釐清外送員工作樣態外，行政院應盡速將勞工職業災害保險及保護法審查後送立法院審議，補足職安保障漏洞。

對此，職業安全衛生署簡任技正楊忠政表示，勞動部為強化法的效性，今年3月修訂職業衛生安全規則，平台需為外送員加保商業保險和提供安全帽、反光標誌等，如果違反規定可處3萬至30萬元；至於職業安全保險草案已送行政院，訂定各種投保方式，屬於雇傭關係由雇主投保，自營業者可透過所屬工會參加職災保險。

(中時 )