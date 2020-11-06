股王大立光（3008）10月營收不佳，6日股價慘綠，盤中大跌135元、來到3,065元，再度面臨3,000元整數關卡保衛戰，股后矽力-KY（6415）9月營收攻頂後，10月因搶去美化商機，法人持續看好，股價攻擊砲火猛，連拉2根漲停，直抵2,340元歷史新高，也出現史上股王與股后罕見「最近的距離」。

大立光10月營收僅有51.38億元，雖月增0.26％，但年減仍達22.32％，法人圈估計，11月營收應與10月相當，致第4季及全年營收及獲利都保守看，股價再度重摔，跌破3,100元，至10點半過後，約在3,080元大跌120元。

矽力-KY股價則是狠甩大立光的萎靡不振，外資已連4日買超，合計近300張，成為股價推升的最大助力，連續2天漲停，股價來到2,340元大漲210元，而股后與股王的價格差距也只有700多元，寫下史上罕見的最近距離，股王不振，股后已急起直追。

(工商 )