西方人常見有除毛的習慣，除了手、腳毛、腋毛外，甚至也會剃除陰毛。然而，陰毛到底有什麼用途？剃除陰毛又會有什麼影響？

台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師表示，陰毛覆蓋在外陰部或陰莖上方，被視為可以減少摩擦、降低灰塵及病菌沾附的可能，且有助於調節溫度，避免冷空氣直接接觸造成不適；習慣性剃除陰毛雖有助於降低陰蝨寄生，但除毛時也要留心避免造成皮膚傷口，以免增加感染風險。

(圖/健談提供)

陰毛是人體第二性徵發育的象徵，但陰毛到底有什麼作用？陰毛剃與不剃又有何區別？黃建榮醫師表示，陰毛大致有以下3個作用：

1. 減少灰塵、病菌入侵

古早時代較少著衣物，陰毛包覆在生殖器外就有助於減少灰塵與病菌沾附，降低感染、發炎的可能。

2. 調節溫度，提供保暖

毛髮附著在皮膚之外，當冷風吹拂時，陰毛可減少冷空氣直接接觸皮膚，提供了些許保暖用途。

3. 減少摩擦，提供緩衝

陰毛大多呈現捲曲狀，覆蓋在性器官上方或外側，主要可作為緩衝之用，以降低性器官與異物摩擦而造成傷口或不適感受。

然而，現在人因衣著、日用品的便利性，即便不少人習慣剃除陰毛，卻不會因此受到嚴重的影響。

黃建榮醫師表示，根據臨床觀察，具有陰毛與否對於疾病感染並沒有直接的關係，但對於感染陰蝨的患者，通常會建議夫妻或性伴侶雙方在治療期間將陰毛剔除，將有助於消滅陰蝨、避免陰蝨與蟲卵藏匿，將有助於恢復健康。

黃醫師也提醒，平常有剃除陰毛習慣者，除毛時要特別小心留意避免造成皮膚傷口，以免病菌趁隙而入反而增加皮膚感染風險。

專家諮詢：台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科 黃建榮醫師(編輯梁惠明)

(中時新聞網)