美國大選開票接近尾聲，民主黨拜登有望入主白宮。成大政治系教授周志杰指出，若拜登當選，兩岸軍備競賽稍歇，共軍機艦繞台頻率也會減少。

中華戰略前瞻協會今天舉辦「美國總統大選後『華府-台北-北京』三方互動與未來可能之發展」座談會， 討論美國總統大選後，華府對印太與對北京政策之展望，以及兩岸情勢可能的發展。

周志杰指出，若拜登當選，勢必將檢視美軍售台灣的頻率及質量，兩岸軍備競賽稍歇；若美中敵對稍緩，共軍機艦繞台頻率也會減少，但是海峽中線被打破已經一去不復返。

周志杰進一步指出，拜登的對中政策有三大傾向：「鬥志不鬥氣」，不採取極限施壓、重拾政策穩定性及一致性；「逞兇不鬥狠」，美中重回鬥而不破、對抗亦合作的互動；「圍毆不單挑」，重回多邊主義的場域和重新取信於盟邦以制約中共。

周志杰認為，美中關係在結構矛盾不變，但美國角色穩定化後，兩岸起伏將取決於各自作為。小英政府一邊倒親美、仇中、反統的路線，可能需要有所調整，不過對岸高喊「武統」的聲浪亦可趨緩。

中華戰略前瞻協會理事長李大中表示，在美中對抗局面下，台灣角色被襯托，從2017年開始美國國會友好台灣的聲浪比過去更為強大，具體呈現就是友台法案接連推出；另一個友台面向就是軍售正常化，川普政府批准了多項軍售，總額等同於甚至超過於歐巴馬政府兩任八年對台軍售。

(中時 )