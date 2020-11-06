新北市錦和派出所針對夜間彈性編排巡邏守望勤務，並開啟警示燈，另外於網球場加強巡簽以提高見警率，提高民眾安全感。（中和警分局提供）

41歲彭姓男子本月1日晚間11時許，上半身赤裸、僅穿著三角內褲，在新北市中和國民運動中心旁網球場徘徊閒晃，民眾見狀相當擔心將照片上傳臉書社團呼籲民眾小心，警方獲報循線約談彭男到案說明，他辯稱，「心情不好才會只穿內褲！」警訊後依違反《社會秩序維護法》裁罰。

彭男上半身赤裸、僅穿著三角內褲，在新北市中和國民運動中心旁網球場徘徊閒晃，民眾見狀拍照上傳「我是中和人」臉書社團，呼籲民眾要小心提防，並隨即撥打110報警。

警方獲報到場，彭男已離開現場，警方調閱監視器循線約談彭男到案說明，他說，時常到中和國民運動中心游泳運動，當天因心情不好，才會只穿內褲四處徘徊，沒有其他意圖。

警方指出，依據《社會秩序維護法》第83條，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，可處6000元以下罰鍰。錦和派出所針對夜間彈性編排巡邏守望勤務，並開啟警示燈，另外於網球場加強巡簽以提高見警率，提高民眾安全感。

(中時 )