台聚(1304)第三季獲利季增加翻倍，每股賺0.56元，展望第四季，看好EVA需求持續暢旺，且轉投資華夏(1305)、台達化(1309)等亦將持續貢獻，台聚今開高走高，大漲約2%，站穩所有均線。

台聚第三季每股賺達0.56元，相較第二季翻倍成長，符合市場預期，主因為大陸太陽能EVA膠膜業者需求自6月起顯著復甦，加上7月大陸斯爾邦石化EVA工廠停工，EVA利差自第二季的每噸687美元季增至第三季的每噸717美元，帶動台聚獲利大彈升。

除本業外，台聚第三季轉投資集團持股台達化，受惠歐美家電需求湧現，加上製造業訂單集中亞洲的情勢，ABS-PS的利差及銷量皆季增，帶動台達化營業利益季增，加上歐美PVC工廠意外停工，PVC利差及銷量皆季增下，華夏營業利益季增優於預估。

展望第四季，預計EVA需求持續看好，ABSP-PS、PVC供給亦進一步轉緊，包括大陸鞋材工廠復工，大陸中石化揚子石化等業者將新產能投放時間自下半年延後至明年第一季，EVA利差大幅季增至每噸1177美元，預估將帶動台聚及亞聚(1308)的營業利益顯著季增，且PVC供給持續不足，將帶動PVC利差及華夏營業利益顯著季增，另外，製造業訂單集中亞洲的情勢延續，帶動ABS利差及台達化營業利益季增，法人預估，台聚第四季獲利將持續成長，每股獲利有機會逾0.9元。

台聚第三季獲利6.01億元，季增加103%、年增加99.66%，累計前三季營收346.27億元，營業毛利58.94億元，營業淨利34.15億元，淨利11.13億元，年增11.5％，每股獲利1.04元。

(時報資訊)