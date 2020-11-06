因美元回升，促使金價下行，不過聯準會(Fed)表示會維持寬鬆貨幣政策，且英國央行擴大購買公債的規模，而限制金價跌幅，目前市場仍在關注美國總統大選開票結果；截至台北時間上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌3.3美元，報每盎司2943.5美元。

12月白銀上漲0.224美元，報每盎司25.415美元。

1月白金下跌2.4美元，報每盎司897.5美元。

12月鈀金上漲21.4美元，報每盎司2405美元。(商品行情網)

(時報資訊)