《商情》黃金亞洲電子盤走軟 11:242020/11/06 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元回升，促使金價下行，不過聯準會(Fed)表示會維持寬鬆貨幣政策，且英國央行擴大購買公債的規模，而限制金價跌幅，目前市場仍在關注美國總統大選開票結果；截至台北時間上午11點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌3.3美元，報每盎司2943.5美元。 12月白銀上漲0.224美元，報每盎司25.415美元。 1月白金下跌2.4美元，報每盎司897.5美元。 12月鈀金上漲21.4美元，報每盎司2405美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》比特幣再飆 區塊鏈概念股開趴 10:002020/11/06 財經 美股上演慶祝行情 台股早盤開高挑戰萬三關卡 09:142020/11/06 財經 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會按兵不動 美元走軟 10:332020/11/06 財經 《集中市場》台股臨門1點登萬三 外資連5買 15:222020/11/06 財經 《商情》美元走跌 拉抬紐約期金漲至近7周高點 10:002020/11/06 財經 台塑四寶樂觀看Q4季增、油價恐陷盤整 20:492020/11/06 財經 HUBLOT四十周年紀念表 挑戰傳統、融合藝術 10:362020/11/06 消費 需求熱 ABS、PS報價強漲 04:102020/11/06 證券．權證 《盤後解析》萬三在前 台股近關情怯 14:312020/11/06 財經 能源電子領軍 台股站上12900點 04:102020/11/06 財經焦點 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 徐旭東預測美國總統「他」當選 批民主過頭恐衝擊經濟 - 財經 ASML掛保證開放 陸擬狠搶光刻機大打科技戰 - 要聞 華為又有活路 美國高通證實已申請供貨許可 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。