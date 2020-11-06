在美國總統大選的不確定性籠罩下，周四比特幣（Bitcoin）價格漲破15,000美元大關，創下2018年1月來新高。

根據CoinDesk提供的數據，比特幣最新報價漲近9%，報15,233美元。

近來比特幣行情大好，今年以來價格已大漲逾1倍。自爆發新冠肺炎疫情以來，各國政府與央行推出規模前所未見的激勵措施，部分產業人士認為這使得虛擬貨幣較美元等法定貨幣更具吸引力。 分析師表示，比特幣行情，部分基於對擴大財政激勵措施導致全球貨幣貶值的擔憂。因此當央行宣布為經濟挹注資金的龐大計畫時，許多加密貨幣社群的投資人將之視為重要的買進比特幣信號。

稍早前美國聯準會宣布維持基準利率不變，仍為介於0%～0.25%。此決議符合市場普遍預期。此外，聯準會亦維持極為寬鬆的貨幣政策不變。

2020年美國總統大選結果的不確定性持續籠罩，意味著新一輪新冠紓困振興方案不太可能在近期內達成協議。分析師表示，美國大選逐漸接近尾聲，新財政激勵方案的細節可能變得更為清楚，而任何這樣的方案都可能使美元走弱，並進一步推升比特幣。

(時報資訊)