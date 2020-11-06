行政院發言人幕僚日前在國會被抓包製作攻擊在野黨的網軍圖卡，國民黨主席江啟臣上午表示，行政院不務正業、不尊重國會，公器私用，顯然違反行政中立及廉政規範，要求行政院長蘇貞昌對於拿公帑圖利民進黨公開道歉，也會依法提告。

而隨後國民黨立院黨團也由林奕華、葉毓蘭等立委代表，到台北地檢署告發行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘及三位小編，涉犯《刑法》圖利罪，及另外還涉及《貪汙治罪條例》第6條第1項第5款，公務員利用職權機會或身分圖利罪。

江啟臣上午出席國民黨青年部記者會時受訪表示，行政院不開治安、食安會報，還拿疫情搪塞，令人覺得很荒謬，在去年還沒有疫情時就有很多會議停擺，難道行政院去年就知道有疫情，還刻意隱匿？希望蘇貞昌院長公開道歉懸崖勒馬，把法定該做的事恢復正軌。

江啟臣認為，民進黨一方面拿網軍圖卡攻擊在野黨，另一方面蔡總統還說朝野要共同面對豬肉進口的問題，如此兩手策略是國民黨無法接受的，也是對國家及人民的傷害。

(中時 )