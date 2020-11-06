高市災害應變中心上午8時進行災害應變中心一級開設。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真）

颱風「閃電」近逼台灣，路經不斷北偏，中央氣象局6日凌晨2點半將高雄市納入陸警區域，原訂上午8時進行災害應變中心二級開設也升級為一級。高雄市長陳其邁則成相關局處戒備，也提醒市民不要掉以輕心。

「閃電」目前暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面。高市災害應變中心8點30分召開第一次工作會議，陳其邁責成相關局處，包括抽水機、偏遠地區的土石流潛勢溪流相關區域做好人員撤離相關整備工作。此外，易淹水地區也請水利局針對包括抽水機、沙包或是相關水情的監測，做好整備的工作。

陳其邁提醒市民朋友，閃電颱風雖然是輕度颱風，但是也不要掉以輕心，多一分準備少一分災害。尤其在沿海地區因為風浪比較大，也提醒民眾不要前往海邊戲水、觀浪，或者進行水上活動。

疫情期間，陳其邁也請海洋局、警察局以及觀光局協助，萬一風浪過大，移工相關撤離安全措施必須無縫接軌，確保移工朋友的安全。

針對渡輪、捷運、輕軌，陳其邁指示交通局、捷運局做好強陣風因應準備，確保行駛安全，也請工務局落實行道樹及新植樹栽加固作業。陳其邁要各局處堅守崗位、提高警覺，落實各項防颱整備措施，對於災情即時查報與處置，讓颱風災情減到最低。

陳其邁也呼籲市民，在颱風期間除了做好各項準備工作之外，也能夠盡量減少出門，預防廣告物或是看板的掉落，多一份準備少一份災害。

(中時 )