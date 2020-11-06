歐美疫情再起，防疫新生活的基本配備不再僅限於口罩，國內有業者與新加坡、香港共組團隊，研發出具備滅殺新冠病毒及細菌新款熔噴布濾材。台灣總代理全球無限股份有限公司鄭敦揚執行長表示，這項產品可運用在冷氣濾網、空氣清淨機濾網、床單、椅套、抹布、窗簾、襪子、鞋墊、紙巾等等，讓防疫新生活更能落實。

鄭敦揚執行長表示，一般傳統熔噴布只能發揮不同程度的阻隔功能，將病毒或細菌阻擋在熔噴布外，但無法做到滅殺的功能，隨著時間的移動，病毒或細菌會開始在熔噴布纖維上數倍的增生，因此長時間使用後容易因接觸病毒及細菌而受感染，並將病毒及細菌帶回家中造成二次感染。同時傳統熔噴布有效期短、保存不易，更可能因為運送過程中的外在因素（如酷熱天氣或儲存不當），導致熔噴布靜電大量流失，令產品出現未出售已失效的情況，例如民眾若大量囤積使用一般傳統熔噴布的產品，或許半年或一年後才拿出來使用，就可能出現這種情形。

熔噴布抗菌原理 新舊材質比一比

因為細菌和病毒表面蛋白質帶負極，而熔噴布帶有靜電微正極，以電極正負相吸捕獲細菌和病毒。但一般傳統熔噴布的捕獲效率並非為最高效能，因靜電本身帶有不穩定性，容易因炎熱天氣及潮濕環境下散失放電，因此在試用一般熔噴布數小時後，過濾效率開始衰減。

業者表示，新款居安KV99熔噴布是由香港居安集團成功研發，並取得專利技術，全球無限股份有限公司獲得台灣獨家代理權。其滅菌原理是透過新款熔噴布發出極強正極，在60秒內撕裂包括新冠病毒等多種病毒及細菌的外膜，進而滅殺病毒與細菌，堪稱最高級別的防護效果。業者也強調其產品通過全球知名化驗所 Nelsons Lab、Intertek，香港公開大學及北京京畿分析測試中心的測試。

除此之外，業者也強調其新款熔噴布採用對人體完全無害技術，通過多項國際歐盟標準對人體無毒測試，紡織品甲醛測定 EN 14184：2011/JIS L 1041 合乎 Type 1 - 嬰兒< 36個月安全標準。同時居安熔噴布更能長期存儲，過濾材料仍保持高效力，功能不減。

鄭敦揚執行長表示：居安熔噴布為全球首創具備滅殺新冠病毒病毒及細菌的強大濾材，能夠達至全面截殺不同屬性病毒細菌危害。這樣強大的抗疫濾材可以使用的範圍非常多！舉凡所有不織布相關產品：冷氣濾網、空氣清淨機濾網、床單、椅套、抹布、窗簾、襪子、鞋墊、紙巾.......等等。

(中時新聞網)