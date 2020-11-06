奧創團隊受邀與合作夥伴阿拉斯加風扇一同於亞太區農業技術展覽聯合展出，也是「奧創巡田水」的初舞台！「奧創巡田水」是奧創最新的雲到端智慧農業解決方案，一站式提供雲端管理平台與智慧控制與感應裝置，其彈性有效率的連動功能是這次聯展的最大亮點，使用者可以透過雲端管理平台，設定適宜的溫度、光照等環境條件，同時連動風扇、水閥及燈照等多種控制裝置，自動將溫室環境維持在最適狀態。

貼近使用者需求，才能真正進入農業環境在智慧農業這個大命題底下，種植不同作物的需求會有很大的差異。例如葉菜類需要間歇噴灌、以及灌溉需以秒計時的特性。奧創團隊開發出農友可以自行設定開關時長的功能，並且延伸出排程設定、間歇開關設定等操作方式，只為讓農友更方便使用，更無須擔心溫室環境問題。

快速整合技術，讓整合商設施商更方便施作除了現有平台與使用介面仍相對破碎以外，另一個讓智慧連動控制難以在溫室環境普及的主要原因是不同裝置之間的整合不易。

目前的相關廠商多半僅提供監測服務，使用者需另外透過遙控啟動裝置。但「奧創巡田水」可以透過無線連線技術，監測數據的同時也能控制智慧裝置，甚至可將既有的PLC 控制器升級。奧創平台亦支援多種啟動模式，符合不同作物的需求，真正達成自動控制。

此解決方案的核心在於奧創智慧的專利奧創模組。其能加快溫室內使用的感測器及風扇等傳統控制裝置之智慧化開發，將數據回傳至平台，並進一步進行運算及驅動。不僅對使用者方便，對溫室設施業者而言也是一大福音，因為他們不必自行整合來自不同品牌的感測器及控制系統，透過「奧創巡田水」即可簡單達成溫室自動化。

奧創與阿拉斯加的合作即為快速智慧化的實例。阿拉斯加在風機領域耕耘多年，是業界領先品牌。而透過奧創模組與風機對接，阿拉斯加現有產品即可聯網在平台上與其他裝置連動，無需另行開發智慧產品，省下巨量開發成本。

解決智慧農業物聯網破碎痛點，加速產業升級「奧創巡田水」是一個整合型的智慧農業解決方案，提供使用者友善的觀測介面及連動功能，也提供溫室設施商快速方便的整合裝置與落地方案。

「我們不僅僅是想解決智慧農業目前遇到的整合問題，也是希望趕快積累台灣農業數據去建造出台灣自己的農業資料庫。」奧創行銷邱雅心表示，台灣農業技術強，農作精緻，但苦於農地破碎、小農為多，經驗也難以傳承，唯有積極佈建智慧農業，讓農友經驗化為數據，未來才有快速複製及優化經驗的可能性。而「奧創巡田水」就是實現此計畫的第一步。

唯有農友及環控廠商覺得智慧農業方案方便、好用，智慧農業才能向前推進，「奧創巡田水」秉持此一理念，要將目前破碎的智慧農業系統整合起來，奧創攜手合作夥伴阿拉斯加，為台灣農業盡一份心力。

(工商 )