行政院花費公帑聘請幕僚，製作攻擊在野黨及媒體的網路哏圖，再交由網軍與綠營民代在網路擴散，國民黨立院黨團6日由林奕華、葉毓蘭等立委代表，到台北地檢署告發行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘及三位小編，涉犯《刑法》圖利罪，及另外還涉及《貪汙治罪條例》第6條第1項第5款，公務員利用職權機會或身分圖利罪。

蘇貞昌11月3日在立院備詢時，他的幕僚被發現藏身在立院議場2樓的觀眾席上，用筆記電腦製作圖卡；不久後，同一張圖卡就在綠營側翼臉書粉絲團、綠委群組流傳，外界譏諷是「有政府，會做圖」。

蘇幕僚的舉動引發國民黨極度不滿，文傳會主委王育敏說，綠營文宣圖卡從產出到傳播，時間序列鐵證如山，證明行政院就是網軍指揮中心，是抹黑攻擊文宣的中央廚房，更是破壞台灣團結的亂源。

國民黨立院黨團6日更到北檢告發蘇貞昌圖利，林奕華表示，國民黨團要告發行政院長蘇貞昌、發言人丁怡銘及3位把立法院當作行動辦公室做側翼梗圖的小編，涉嫌刑法圖利罪，及另外還涉及貪汙治罪條例第6條第1項第5款，公務員利用職權機會或身分圖利罪。

林奕華強調，公務人員要嚴守行政中立，這次事件是由發言人室3位小編，到立法院直接做不是具名行政院的側翼哏圖，攻擊在野黨團及立法委員，把側翼哏圖發給友好粉專來做攻擊，違反刑法第131條，圖利特定政黨、民進黨自己。

林奕華說，公務人員起碼要守法，民主國家卻把行政院當作網軍上游，製作哏圖做相關操作，這個部分是完全違反一個民主國家公務員應該要遵守的法令，所以站出來要求行政院、公務員要守法，提出相關告發。

(中時 )