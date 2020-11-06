台北地檢署偵辦中華統一促進黨總裁張安樂統促黨總裁張安樂在2018年號召大陸人士募款，捐助台灣花蓮震災受災戶，遭檢舉違法收受政治獻金案，台北地檢署經歷一年釐清金流及通聯記錄，發現大陸地人士都是將錢匯入張安樂私人帳戶且指名要賑災，檢方今(6日)處分不起訴。

檢調在2018年8月間，接獲檢舉統促黨近年來不斷從事多場陳抗活動，但前年政治獻金僅244萬元，不排除背後有大陸金援，因此全面追查統促黨幕後金流，包括和相關公司、組織等從國外進入國內的金流情況，釐清是否有組織犯罪及大陸資金挹注、違反政治獻金法、組織犯罪等情事。

張安樂出庭時強調，陪他去花蓮賑災的人都變被告，「賑災有罪、貪汙無罪」是天大的笑話。

當時白狼表示，檢察官的態度很好，主要就花蓮賑災款進行調查，他告訴檢察官，這件事包括他的兒媳在內，很多無辜的女生受到壓力，她們一輩子沒有進過法院，好心幫忙，現在變成偵查對象，讓他看了很不忍心，所以什麼事針對他個人就好，起訴他是「求仁得仁」。

張安樂更說，如果檢察官認為賑災有錯，他一笑置之，因為他還真希望拋磚引玉，未來大陸官方資源能夠直接來賑災，如果賑災要被關，起訴他個人就行了，不要禍及兒媳婦這些女生。

台北地檢署經歷一年釐清金流及通聯記錄，發現大陸地人士都是將錢匯入張安樂私人帳戶且指名要賑災，檢方今(6日)處分不起訴。

(中時新聞網)