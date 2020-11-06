台灣游泳新星王冠閎在ISL第8站賽程跨足400公尺自由式，以3分42秒85成績拿下第5名，幫助卡利神鷹添得4積分，而他這個成績也超越王星皓2018年的短水道全國紀錄，對於子弟兵持續突破自我，教練黃智勇也直呼驚奇，「這是完全沒有預期到的結果。」

擁有「小蝶王」封號的王冠閎是台灣泳壇新星，前往挑戰世界游泳聯盟ISL也佳績頻傳，首場比賽就在200公尺蝶式游出1分50秒79的超越全國紀錄成績，也超越8年前日本名將瀨戶大也的1分51秒30世青紀錄。

接下來王冠閎持續突破，下一場又在100公尺蝶式飆出個人最佳50秒80，改寫國內50公尺蝶式和100公尺蝶式短水道紀錄，今天跨足自由式同樣游出佳績，也讓教練直呼驚奇。

「這是一個新的嘗試，完全沒有預期到的結果。」黃智勇認為這次來到ISL以賽代訓的結果很好，因為賽事的氣氛能夠激發選手，「不只賽場的規劃，還與世界頂尖選手同場較勁，接下來2週還有3站要繼續努力。」

原本的400公尺自由式短水道全國紀錄是由另名台灣泳壇新興王星皓所保有，他在2018年世界短水道游泳錦標賽游出3分46秒05的成績，這次王冠閎的成績比原紀錄快了3秒多，不過王冠閎在ISL賽事所創下的紀錄還需要待國際游泳總會（FINA）認證，皆尚未列入中華泳協的全國紀錄榜中。

(中時 )