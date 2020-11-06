美國大選開票作業持續進行中，民主黨總統候選人拜登已取得253張選舉人票，再拿下1到2州就能勝選。對於美國可能的選戰結果，民進黨也在臉書發表看法，也有信心台美之間關係將持續深化，不過底下臉書留言卻灌入許多反川粉的川黑，有得爽譏民進黨在押寶啊，更有的反川粉直言可憐啊台灣沒後盾等的言論。

對於選戰結果，民進黨臉書表示，美國是台灣的重要盟友，美國總統大選的結果，相信大家都很關心。蔡英文總統也說明，政府和美國政府、參眾兩院、兩大政黨以及智庫、民間團體，一直都保持密切往來。無論大選結果如何，這些往來都不會改變，我們也會在這些基礎上，持續深化台美關係。

民進黨更強調，我們有信心，支持台灣已經成為美國主流民意和跨黨派的共識，我們會在這個基礎上持續努力，強化美國主流民意對我們的支持，促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化。

不過，可能是反川粉對於拜登贏得大選太開心，紛紛在其臉書留言表示，「什麼時候要打電話給新總統道賀呀」、「若是拜登當選，先撤換駐美代表吧！沒換要深化關係難啊」、「川普一定是沒跟民進黨請教怎麼選舉！才會選輸」、「壓錯寶！再救來不及了！世界上沒有一個政府會如此愚蠢？」、「民進黨是不是很害怕秋後算帳」、「上次押錯寶~這次還是押錯寶」、「如果拜登當選，賀景麗應該不會忘記哪些國家在挺川普，嘿嘿嘿」、「可憐阿台灣沒後盾嘍」！

網友留言。（摘自民進黨臉書）

(中時新聞網)