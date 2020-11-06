「少龍」徐浩城涉嫌招收「仙女班」對信徒強制猥褻、強制性交未遂等遭起訴，移審台北地院後遭到羈押禁見。徐男日前聲請撤銷羈押處分，稱他罹患慢性病，台北看守所飲食口味過重，且戒護就醫須耗費人力，但北院認為仍有羈押必要，且在押中可獲得適當醫療照護，裁定駁回確定。

檢方起訴指出，徐男是「華興靈修中心」創立人，自稱「五教共主-少龍」，2016年招收「仙女班」，徵選年約2、30歲、未交過男友、無性經驗的女信徒加入，甚至要求女信徒的女兒加入，並藉口召見仙女，趁機猥褻、性侵未遂，至少7人受害；他另多次為信徒看診、抓藥，涉違反醫師法。

全案上月12日移審北院，法官認為徐男犯罪嫌疑重大，否認犯罪，且他利用信仰方式，長期灌輸信徒及被害人服從等觀念，還特意安排被害人工作地點，斷絕與外界聯繫，足認對信徒及被害人有支配力，有勾串證人及滅證之虞；另徐男涉強制猥褻6名信徒13次、強制性交未遂另1名信徒，有反覆實施之虞，裁定羈押禁見。

徐男不服，日前聲請撤銷羈押處分，稱他患有慢性腎衰竭併尿毒症、高血壓、冠狀動脈疾病，需定期戒護前往醫院洗腎，更有腸胃出血且不知出血點、血壓降低、休克等症狀，是因看守所飲食口味過重所致，且戒護就醫需耗費看守所許多人力，原處分並未考量。

北院函詢看守所，看守所回覆指徐男生命徵象穩定，須每週協助戒送外醫進行血液透析3次，並依醫囑收住病舍療養且給予妥適醫療照護。法官因此認為，徐男的病症可在押中獲得適當醫療照護；徐男全盤否認犯行，確有串、滅證風險，原羈押禁見處分不無不妥，裁定駁回。

(中時 )