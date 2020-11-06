◎閃電颱風暴風圈接近 南部、東部防強風豪雨

輕度颱風閃電今（6日）上午8時的中心位置在在鵝鑾鼻的東南方約150公里處，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，中央災害應變中心上午9時許舉行第4次工作會報，指揮官內政部長徐國勇指出，颱風對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅，請民眾嚴加戒備並防強風豪雨。

◎安心即時上工 拍板延至明年6月中

受到新冠肺炎疫情影響，不僅全職勞工受影響，部分工時勞工受創更是嚴重，為了協助部分工時勞工度過難關，勞動部祭出「安心即時上工」計畫，提供每小時基本工資（今年為158元、明年為160元）、每月提供最高80小時工作時間，最高約1萬2800元的津貼，據了解，勞動部已拍板要把安心即時上工從今年年底延至明年6月中，但修正計畫最快則於下周公布。

◎IBM最佳經理人突遭資遣 官司逆轉勝獲賠900萬創國內紀錄

IBM經銷通路業務發展經理高啟輔月薪16萬5741元，不料3年前他聲請留職停薪竟遭無資遣費，他提民事訴訟，一審判他敗訴，二審改判僱傭關係存在、案經上訴，最高法院駁回確定。IBM須讓他復職並補發薪資、利息共約900萬餘元確定，創下國內僱傭關係訴訟判賠金額最高紀錄。

◎公車司機涉毒駕 交通部修法全面採檢

三重客運公車司機9月21日晚間涉毒駕，在台北市內湖區暴衝導致1死1傷，而根據《道路交通管理處罰條例》，計程車駕駛吸毒將廢止執業登記，客運、公車及遊覽車卻無相關規定，交通部長林佳龍要求檢討。交通部今表示，將修正「陸運特定人員尿液採驗實施要點」對公車司機的「抽樣檢驗」，改為「全面檢驗」，不合格者不得擔任駕駛或行車人員。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)