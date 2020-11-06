中國大陸今天為「馬習會五周年」舉辦學術研討會，對於日前陸委會表示這場研討會是統戰策略的一環，且馬英九基金會也將在明天舉辦研討會，國民黨主席江啟臣今受訪表示，馬習會是歷史事實，應該要尊重學術自由的空間。至於是否樂見「蔡習會」？江則說，蔡總統應公開出來表達有沒有想法與計劃，兩岸現在誰執政，誰就應全面負責。

江啟臣上午強調，「馬習會」已是歷史事實，任何單位針對某一個歷史事件舉辦研討會，都屬於學術討論的自由空間。對岸要辦什麼事情，我們管不著，但在台灣難道連學術討論的自由空間都沒了？扼殺國內言論自由、學術自由的空間，並非拒絕統戰的方式。

至於馬英九基金會執行長蕭旭岑主張蔡總統與習近平會面的「蔡習會」看法，江啟臣表示，這要看以什麼樣的方式來進行，蔡英文總統也應該公開出來表達有沒有如上想法與計劃，兩岸現在誰執政，誰就應全面負責。

(中時 )