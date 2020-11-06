國民黨主席江啟臣今日出席國民黨青年部「青年話聲」影片徵選記者會，表示國民黨的年輕人支持度在3月間只有10％以下，但近幾個月來已陸續增加1成，好感度增加3成，他歡迎所有青年加入最大的「中華民國派」，國民黨也會提供年輕人更多的從政機會，提前佈局，讓年輕人參與公共事務。

江啟臣受訪。（趙雙傑攝）

(中時 )