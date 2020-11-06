江啟臣出席青年部活動 勉勵年輕人多參與公共事務 15:132020/11/06 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 江啟臣出席國民黨青年部「青年話聲」影片徵選記者會。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席江啟臣今日出席國民黨青年部「青年話聲」影片徵選記者會，表示國民黨的年輕人支持度在3月間只有10％以下，但近幾個月來已陸續增加1成，好感度增加3成，他歡迎所有青年加入最大的「中華民國派」，國民黨也會提供年輕人更多的從政機會，提前佈局，讓年輕人參與公共事務。 江啟臣受訪。（趙雙傑攝） (中時 ) #國民黨 #青年 #年輕人 #增加 #記者會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長江盃「金裳獎」執委會成立 廣邀服裝設計好手參賽 19:242020/11/06 新消息 江啟臣出席青年部活動 勉勵年輕人多參與公共事務 15:132020/11/06 政治 國民黨七度杯葛蘇揆報告 民進黨：要演 回你們黨中央去演 16:532020/11/06 政治 智能五軸聯動工具機產業投資中科 搶攻全球版圖 17:232020/11/06 寶島 嫌看守所菜「太重鹹」害腎病加重 淫教主少龍聲請撤銷羈押遭打臉 10:282020/11/06 社會 政院幕僚作攻擊圖 江啟臣：依法提告並籲蘇揆道歉 11:282020/11/06 政治 外來螯蝦現大安森林公園 北市府擬抽乾池水根除 15:282020/11/06 社會 陸委會稱「馬習會研討會」是統戰 江啟臣：不應扼殺言論 11:412020/11/06 政治 簡單生活節 永豐銀挺地方創生 04:102020/11/06 投資理財 企業女壘》總冠軍賽首戰 體育署長張少熙將到場加油 18:152020/11/06 體育 政治熱門新聞 阿扁要蔡英文小心蘇貞昌 學者：恐怖還在後頭 - 政治 被煩死了！韓國瑜選不選黨主席 許淑華忍不住講真話 - 政治 川普可能翻盤！專家驚爆美大選最終變數 - 政治 民進黨押寶川普後果？夏春湧斷言台灣可怕結局 - 政治 川普若發動訴訟 命理師12字預測結局出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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