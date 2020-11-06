男星高雲翔2018年捲入性侵案，時隔2年審判終於出爐，今(2020)年3月獲判罪名不成立，但和董璇仍走上離婚這條路，女兒小酒窩跟著董璇展開新生活，高雲翔日前也被捕捉到現身在董璇的親子餐廳，陪伴女兒參加萬聖節活動，也意外讓他近期的模樣曝光。

日前因應節慶，董璇在自家餐廳舉辦萬聖節活動，沒想到竟有網友在活動上目擊許久不見的高雲翔，曝光的照片中，只見高雲翔早已將頭髮理成平頭，穿著白色毛衣和長褲，打扮十分低調，但看得出身材依然健碩，他帶著4歲的小酒窩，還幫忙現場的媽媽們顧孩子，更發送餐廳優惠券。

網友懊惱地說當下沒發現對方的身分，回到家後看到其他媽媽偷拍的照片，才驚覺原來幫忙照顧自己孩子的就是高雲翔，意外曝光高雲翔的近況，也引起網友們熱烈討論，「好演員，但願以後還能在銀幕上看到他的好作品！」、「真的是一失足成千古恨」。

高雲翔抱著已經4歲的小酒窩。(圖/翻攝自微博)

事實上，高雲翔2018年發生的性侵案，當時鬧得沸沸揚揚，儘管最後獲判無罪，但男神形象大傷，至今難以翻身，今年8月過38歲生日，在微博發生日文，卻沒有任何圈內好友出聲祝福，連董璇也沒有任何表示，僅獲得粉絲301則留言祝福，與以往相比相當冷清。

(中時新聞網)