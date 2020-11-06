日股早盤一開，先向下測試24000點關卡，但美國新任總統呼之欲出下，指數就一直向往上衝。日經225指數早盤收24367.35點，上漲262.07點，漲幅1.09%。東證一部指數早盤暫收1662.46點，上漲12.52點，漲幅0.76%。

在創下52周新高點之後，日經指數早盤又上演大漲格局。

衛采藥廠(Eisai)延續先前漲勢，早盤股價狂飆逾9%。美國生技公司Biogen因獲美國FDA(食品藥物管理局)背書，證明所生產的實驗性阿茲罕默症藥物有效用，市場預估有機會原定在明年3月才會做出裁示前，加速被批准上市，同時也有機會成為第一個能減緩痴呆症狀藥物。好消息一出籠，Biogen與其日本合作同業衛采藥廠，股價聯袂飆高。

至於盤面弱勢個股，古河電氣(Furukawa Electric)暴跌近10%，三井不動產(Mitsui Fudosan)重挫近9%，東京建物(Tokyo Tatemono)亦大跌近7%。

(時報資訊)