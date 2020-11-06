封測廠矽格(6257)2020年第三季旺季動能暢旺，稅後淨利「雙升」至5.01億元、連2月改寫新高，法人看好第四季營運持穩高檔，帶動全年營運改寫新高。矽格今（6）日股價開高穩揚，最高上漲2.47％至39.35元，早盤維持近2％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。

矽格第三季合併營收達32.96億元，季增13.72％、年增30.21％，改寫歷史新高。毛利率32.3％、營益率21.39％，優於第二季28.37％、18.12％及去年同期28.99％、19.88％，為近6年同期高點。

在營收規模創高、本業獲利提升下，矽格雖受匯損影響致使業外轉虧，第三季歸屬母公司稅後淨利仍達5.01億元，季增8.89％、年增達37.76％，同步改寫歷史新高，每股盈餘1.19元，亦創2年半高點。

累計矽格前三季合併營收89.12億元、年增31.73％，創同期新高。毛利率29.28％、營益率18.76％，優於去年同期26.12％、16.56％。雖然匯損拖累業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利12.98億元、年增達54.39％，每股盈餘3.08元，亦雙創同期新高。

矽格受惠新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，帶動集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率居高不下，配合轉投資台星科營運同步轉強，帶動第三季營收、獲利同步改寫新高。

矽格10月自結合併營收11.54億元，月增0.7％、年減21.84％，連3月改寫次高，若排除台星科去年同期認列補償金的一次性影響，仍年增達約35％。累計前10月合併營收100.67億元、年增22.13％，已超越去年全年、提前改寫新高。

法人指出，華為海思對矽格營收占比已自過往的10％降至今年的5％，矽格營運受華為禁令生效的影響不大。受惠主要客戶訂單需求持續暢旺，矽格目前稼動率維持85％高檔，11月需求仍佳、且訂單能見度已達明年首季，看好第四季營運可持穩高檔水準。

(時報資訊)