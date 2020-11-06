宏正(6277)10月份合併營收自結數為新台幣4.32億元，較去年同期減少10%；前10月合併營收自結數為新台幣38.88億元，較去年同期減少7%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少13%、專業影音產品較去年同期減少26%、USB週邊設備較去年同期成長20%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲、歐洲分別較去年同期減少4%、20%及4%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少9%、專業影音產品較去年同期減少18%、USB週邊設備較去年同期成長11%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期減少1%、16%、9%。

宏正2020年第2季分派每股現金股利2.5元，除息交易日為11月19日，除息基準日為11月25日，最後交易日11月18日，預計現金股利發放日為12月16日，若將配發2019年度獲利之5.3元股利計入，今年配發股東之現金股利共計7.8元。

本次為宏正首次採取期中配息模式，藉由提早發放現金股息及更為彈性之配發方式，與股東共同分享獲利並為股東帶來持續之穩定報酬，尚未配發之稅後利益，規劃使用於轉投資與宏正有綜效之標的、泰國第三地建廠與台灣廠區購置自動化設備等應用，公司將持續致力經營本業，期許擴大本業營運，為股東帶來長期投資價值。

(時報資訊)