COVID-19疫情為全球經濟環境帶來波瀾，並為資本市場帶來急遽震盪。這次疫情促使新藥、疫苗、以及防疫醫材等生醫類股受到市場空前關注，以台灣櫃買中心為例，統計截至10月30日止，共7家生醫公司申請上櫃，於今年申請總數中占比超過4成。今年申請公發的公司中亦有11家屬於生醫產業，上述申請上櫃及公發的生醫公司題材包括精準分子檢測、再生醫療及數位醫材，展現生醫資本市場的創新多元性。

據資料統計顯示，今年前3季全球主要生醫交易所資料顯示，前三季生醫產業IPO共134家，募資規模達307億美金，與2019年前三季比較，IPO家數成長30%，募資金額成長72%。前三季全球生醫IPO募資金額最高為美國Royalty Pharma，於那斯達克掛牌募資22億美金。亞洲地區生醫IPO募資金額最高為韓國SK集團旗下SK生物製藥，於韓國交易所掛牌時募資9,593億韓元(約8億美金)。另一方面，中東近來積極建構生醫資本市場，如Dr. Sulaiman Al-Habib醫院集團(HMG)於沙烏地證券交易所掛牌，募資7億美金備受矚目。

資誠聯合會計師事務所生醫產業合夥會計師游淑芬指出，相對於其他產業，生醫產業較注重的是創新技術以及臨床試驗進展，而非財務性表現，故在這波動盪的環境下反而能維持競爭力，同時也使部分業者規劃加速IPO(首次公開發行)進程。游淑芬強調，除了因為疫情而備受關注的新藥與疫苗題材，具備技術創新性的再生醫療及數位健康的IPO題材於近年逐漸在國內外資本市場間嶄露頭角。

在無獲利生醫公司IPO開放趨勢下，亞洲地區(台灣、香港、大陸、以及亞太地區市場)生醫IPO募資總金額達到129億美金，首度與美國分庭抗禮。

台灣證券交易所為扶持創新產業發展、完善企業籌資管道、排除目前新創公司走向資本市場遭遇的障礙，更進一步推動創新板規劃架構。依據現行規劃草案觀之，證交所參考國際資本市場，並審酌國內投資環境，將以「市值」作為主要上市條件，且不分產業別，只要是擁有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式的企業皆可。其中鎖定生技業者，則要求市值不低於新台幣30億元，得免除營收與獲利條件。證交所也表示將持續對創新板公司定位、上市條件、簡易公發與轉板機制、專業投資人門檻等，與業界溝通並交換意見。

據資誠統計，香港交易所主板與上海證券交易所科創板(上交所科創板)分別於2018年與2019年開放無獲利生醫公司IPO，於2020年前三季分別有7家與6家無獲利生醫公司在香港交易所及上交所科創板掛牌。我們期待台灣資本市場能盡速敲定創新板與戰略新板，也相信開板後亦將帶動新一波生醫IPO成長。

(時報資訊)