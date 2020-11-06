行政院長蘇貞昌今第7度赴立法院施政報告並備質詢，仍遭到國民黨團佔領議場杯葛。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨杯葛不僅影響民進黨立委質詢，也影響其他黨或無黨籍立委質詢，藍營必須對選民負責，這齣拖棚歹戲絕對沒有票房，國人不想看也看不懂。

鄭運鵬表示，行政院長向立法院進行施政報告及備詢是憲政義務，這是對國會負責，也是對國人負責的機制，國民黨杯葛行政院向國人報告的義務，而且每次杯葛，光立法委員、行政首長、議事人員、保警的薪水就好幾百萬元。

鄭運鵬說，國民黨計較佔領議場的次數，硬要破江宜樺前院長被杯葛的7次紀錄，他是不明白有什麼意義，可能國民黨把佔領議場當作「鬼滅之刃~無限列車」在演，但是，他保證這齣拖棚歹戲絕對沒有票房，國人不想看也看不懂。

此外，行政院發言人室幕僚遭媒體踢爆，上班時間在立法院製作攻擊國民黨的梗圖，並提供給綠營側翼粉專使用。國民黨團今赴台北地檢署告發蘇貞昌、行政院發言人丁怡銘及行政院3名幕僚，涉嫌刑法圖利罪及貪汙治罪條例的公務員圖利罪。

鄭運鵬認為，提告是國民黨團的權利，既然已經提告，就應該把議場內的人形立牌撤下，用質詢讓真人上場回答，這才是正辦。

(中時 )