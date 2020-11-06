陸股開高走低，截至上午收盤，滬指早盤6日收報3,296.45點，跌0.71％，成交額人民幣（下同）2,137億元；深成指早盤收報13,724.23點，跌1.22％，成交額3,739億元；創業板指早盤收報2,711.29點，跌2.75％，成交額1,735億元。

從盤面上看，港口航運概念大幅拉升，中遠海特、中遠海發漲停；半導體概念異動，同益股份漲停；黃金、有色、券商等概念股漲幅居前。

醫療器械、生物疫苗、白酒等類股大幅下跌。

(工商 )

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