陸股開高走低 深成指午間收盤跌逾1％ 11:532020/11/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股開高走低，截至上午收盤，滬指早盤6日收報3,296.45點，跌0.71％，成交額人民幣（下同）2,137億元；深成指早盤收報13,724.23點，跌1.22％，成交額3,739億元；創業板指早盤收報2,711.29點，跌2.75％，成交額1,735億元。 從盤面上看，港口航運概念大幅拉升，中遠海特、中遠海發漲停；半導體概念異動，同益股份漲停；黃金、有色、券商等概念股漲幅居前。 醫療器械、生物疫苗、白酒等類股大幅下跌。 (工商 ) #早盤 #收報 #成交額 #陸股 #開高走低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒指開高54點 阿里巴巴股價今早開低4％ 11:002020/11/06 財經 陸股三大指數微幅開高 深成指漲0.27％ 10:592020/11/06 財經 《國際金融》不甩選舉紛爭 歐股收漲1.05％ 09:432020/11/06 財經 衝破彭淮南防線！台幣暴漲3.8角 驚現28.4元 09:352020/11/06 財經 熱門股－南港 量能增溫有利續攻 04:102020/11/06 證券．權證 泡沫經濟破滅來首見！日股猛爆攻24300點 28年新高 10:542020/11/06 財經 陸港白馬股瘋漲 多檔創高 04:102020/11/06 全球財經 美股上演慶祝行情 台股早盤開高挑戰萬三關卡 09:142020/11/06 財經 科技業火熱 陸股喜上加喜 04:102020/11/06 投資理財 嘸驚！ 恐慌指數創七個月最大跌幅 04:102020/11/06 財經要聞 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 拜登來了 大陸暗爽？謝金河爆半導體股洩玄機 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 《類股》第一金併購議題掀漣漪 吸引外資目光 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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