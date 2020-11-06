因應閃電颱風來襲，台灣高鐵（2633）已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態。依照目前各項氣象資料研判，閃電颱風對高鐵營運影響有限，故台灣高鐵6日全天將維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車。

颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限；旅客如需查詢高鐵營運服務相關資訊，敬請查閱台灣高鐵企業網站、高鐵App「T Express」所發布之最新消息，或至企業網站「聯絡我們」洽詢。

台灣高鐵表示，已要求各車站、基地、維修單位及全線保全完成防颱整備，加強巡檢頻率，定時向防颱應變中心回報，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，機動提升應變等級，並隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱準備。

高鐵公司呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，兩點說明如下，第一、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

第二、為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

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