TutorABC因商標侵權糾紛，對空中美語等近200家文教業者提告。空中美語負責人胥宏達去年3月開記者會痛批TutorABC是訟棍，挨告妨害名譽。胥男否認犯行，強調評論是根據事實，台北地院審結，今（6）日判他無罪，可上訴。

胥宏達去年3月12日召開記者會表示，8年前開拓線上家教業務「Tutor4U」，卻遭TutorABC提告侵權，求償1000萬元，二審更提告金額至7000萬元。TutorABC在台灣到處興訟，還向智慧財產局申請註銷其他使用「Tutor」字眼的商標，企圖壟斷市場，怒批TutorABC是訟棍。

TutorABC自認名譽受損提告，檢方並依妨害名譽罪起訴胥宏達。北院開庭時，TutorABC的律師強調他們花了大量金錢、心力宣傳，對侵權商標提告是正當行使權利。

胥宏達的律師說，胥是以自身及同業的經歷評論，沒有妨害名譽犯意。「Tutor」是全國通用的英文單字，早在TutorABC之前，就有許多業者使用「Tutor」字樣做商標；胥自己則表示，「訟棍」的意思就是「喜歡提告」，他根據事實的客觀評論，希望政府、法院不要「助紂為虐」，讓陸資的TutorABC打壓台灣業者。

(中時 )