辛芷蕾拍片自嘲發福。（圖／翻攝自辛芷蕾微博）

辛芷蕾和翟天臨月初被拍疑似同居。（圖／資料照片；翻攝自搜狐娛樂微博）

34歲大陸女星辛芷蕾3年前演出《如懿傳》中戰到最後、心機最深的「嘉妃」一炮而紅，她美豔的長相被觀眾封為最美貴妃。昨(5日)出席活動時卻被拍到臉腫一大圈認不出，而她2年前就被拍和《蘭陵王》中飾演反派「高緯」翟天臨約會，本月初又被拍疑似同居，但兩人依舊沒回應。

辛芷蕾出道9年，以電視劇《畫皮》首被觀眾認識，她也和朴寒星共同主演的韓國恐怖電影《筆仙Ⅱ》，但3年前她參加宮鬥劇《如懿傳》才真正走紅，去年演出的《慶餘年》也得到許多迴響，原本有張瓜子臉的她，昨出席活動疑因角度「溢出」大餅臉，消息一出讓她上了熱搜，自己也傻眼。

辛芷蕾昨分享自己拍的照片和路人拍的照片對比，深夜再分享自拍影片，坦言：「破案了，確實胖了點兒～一點點～ 但我認為我手機裡的我，還有精修圖裡我的最真實，別的我不承認」，網友虧她太過認真，她則反問：「你怎麼不也不安慰呢小伙砸（子）？」

而辛芷蕾去年就被爆和翟天臨交往，本月初《搜狐娛樂》報導，翟天臨、辛芷蕾被直擊兩人各自參加朋友聚會後回到男方家，疑似同居，兩人2018年就被爆同遊迪士尼，去年也被拍約會、探班，然對於戀情傳聞，雙方都沒回應。

(中時新聞網)