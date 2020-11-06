據中央氣象局最新資料顯示，輕度颱風閃電目前位於鵝鑾鼻東南方約100公里處，暴風圈正逐漸進入恆春半島，對台東、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅，應嚴加戒備並防強風豪雨，而受到颱風影響，中央氣象局也針對恆春半島、台東地區等地發布大雨特報。

氣象局資料顯示，閃電颱風中心氣壓為982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒達35公尺，相當於12級風，七級風暴風半徑達120公里；目前以每小時14轉11公里速度，向西北西進行，預測明天11時的中心位置在鵝鑾鼻西方戀210公里處。

中央氣象局資深預報員徐仲毅表示，目前閃電颱風暴風半徑十分接近恆春半島，預估接下來會朝西北西往台灣海峽南部移動，而今天是該颱風最接近台灣的時間點，目前已在蘭嶼觀測到14級的強陣風、恆春半島也有11級強陣風。

徐仲毅提及，除了風浪變大以外，各地沿海也應注意長浪情況，宜花東、鵝鑾鼻地區已觀測到2米的長浪；雨量部分則以花東地區、恆春半島為主，雨勢越晚越明顯，花東地區、恆春半島會有局部性大雨、豪雨，恆春半島也有發生豪雨以上等級雨勢的可能性。

至於何時可以解除陸警？徐仲毅指出，今天一整天至明天白天，閃電颱風皆十分接近台灣，明天白天才會遠離，雖然目前的路徑預報有不確定性，預估明天清晨前後可能會解除陸警。

(中時 )