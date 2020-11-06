國民黨11月24日黨慶將屆，為了以創新方式慶祝黨慶，並取代傳統青年入黨儀式，國民黨青年部今 (6)日召開「青年話聲」影片徵選記者會，向年輕黨員公開招募短片，告訴外界「為何加入國民黨」。因國民黨自年初敗選後，有3229位40歲以下的青年入黨，黨主席江啟臣表示，在國民黨最低迷的時刻，有青年黨員加入可以帶動創新，希望無論新舊黨員都能攜手為未來努力，團結中華民國派，讓國家更好。

江啟臣表示，國民黨創黨時就是青年黨、革命黨，有這樣的DNA也要有活血的注入才能維持韌性，現階段的國民黨一方面需要內部黨務改革，另一方面也要對外營業，江啟臣指出，剛接任黨主席時，40歲以下的黨員不到一萬人，在上任後努力改善困境，不但要呼籲年輕人入黨，也希望對國民黨不離不棄的老同伴可以攜手為未來努力，團結中華民國派，讓國家更好。

立委陳以信表示，自己是在國民黨第一次在野的時候入黨，如今看到一樣的年輕人帶著一樣的心情與期許加入國民黨，想要告訴年輕黨員：現在入黨沒有榮華富貴可以享受，只有千金萬擔需要承受，卻也是逢低買進的最好時機。

年僅25歲的新進黨員何元楷表示，自己是中華民國派，所以應與國民黨以起站出來，也因此遭同學質疑自己不愛台灣，但何元楷認為支持中華民國是因為接受歷史事實，也希望民進黨的支持者不要忽略多元的聲音，應該一起捍衛多元的聲音。

國民黨青年部主任陳冠安表示，此次影片徵選活動，以「為何加入國民黨」為主軸，向新進黨員徵求 3分鐘的短片。徵選時程從11月6日至11月13日，將選拔10位具有理念、熱情與關懷社稷的青年同志，並於11月16日下午三點公布獲獎名單。得獎者將獲得新台幣2000元、青年部最新款R.O.C. Forever衣服，以及與主席共進午餐，暢談國家大事、面對面表達想法的機會。

(中時 )