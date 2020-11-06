台南房市強強滾，不只住宅價量飆升，土地店面行情也備受投資人看好，根據最新實價登錄顯示，2020年7月仁德區仁義一街372坪透天店面，以2.46億元的高價成交，登上今年實價台南最高總價透天店面王，目前出租做為連鎖生鮮超市，而2020年6月東區崇學路上289坪兩層樓透天店面，則以1.5億元成交，成為今年台南高總透店交易亞軍，現由康是美藥妝承租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐6日表示，台南仁德區2.46億元透天店面，屋齡26年，位於路口三角窗，地點雖不屬於台南市中心，但鄰近仁德交流道，屬仁德熱鬧的中山路商圈，周邊住宅群聚密集，人流車潮旺盛，生活機能相當完善，因該透店土地有514坪，基地完整方正，現在透店出租，未來建商整合改建機率大，屬於進可攻退可守的置產規劃。

台灣房屋東門加盟店長蔡裕荏指出，以今年台南東區崇學路周邊大坪數店面，每坪單價約1,000到1,200元，預估康是美每月租金應落在27到28萬元左右，換算投報率大約2％。

他說，該透店土地面積約162坪，換算每坪土地約92萬元，今年實價同地段最高紀錄每坪81萬元，新買家一邊出租，一邊養地，待周邊建設利多齊發，轉售財團、或建商蓋大樓店面、或整棟收租等，養地的效益價值將更可觀，對買家來說相當划算。

台灣房屋統計近3年台南市億級透天店面交易量，總計17筆交易，其中，東區就佔了7筆，近3年最高的透店，是2018年東區400坪透天店面，由中台山佛教基金會以高達4.2億元成交價，買下自用，刷新近3年透店最高總價紀錄；總價次高的店面則是北門路一段的261坪的兩層樓透店，由台北資訊公司購入自用，經營彩虹3C資訊廣場。

張旭嵐表示，雖然受到疫情影響，不少商圈發展受限，店面交易趨緩，不過，各區域的熱門路段店面，仍是長抱型金雞母，因此，若店面地段條件優，加上有連鎖品牌的現成租客，投報達2％以上，多半都能吸引買家目光。

尤其台南近幾年地價與住宅指數漲幅，居六都榜首，熱錢充沛、貸款低利加持，吸引不少在地投資人出手，甚至不少北客南下置產，讓有自用需求的業者也轉租為買，凸顯精華商圈店面仍有極強置產優勢。

(工商 )