美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周四在會後記者會上表示，聯準會的資產收購計畫成功安撫了市場，並支持經濟，但就可預見的未來，央行官員計畫維持目前的購債步伐不變，不會更多、也不會減少。

目前美國銀行每月購買約1200億美元債券，其中包括800億美元公債與400億美元抵押貨款證券。在新冠肺炎疫情觸發大規模拋售，導致流動性急凍後，央行在今年春季擴大收購債券，以支持市場運作。

在聯準會宣布維持利率於近零水準不變，並將繼續以目前速度購買債券後，鮑爾在記者會上表示：「這是一個巨大的計畫，而且做得很好。我們並不預期事情會惡化，但儘管如此，我們還是有讓事情維持不變的習慣」。

他表示，在現在市場運作順利的情況下，購買資產亦有助於支撐正在擺脫疫情導致衰退的經濟。決策官員討論了在必要時，調整購債的方法，以提供更寬鬆的環境，但官員們認為目前不需要更多的協助。鮑爾表示：「目前，我們認為這個非常巨大而有效的計畫，正為市場提供適量的支持，所以這個計畫將繼續下去」。

(時報資訊)