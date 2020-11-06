風力發電機製造商西門子歌美颯(Siemens Gamesa)周四股價收漲5.10%，該公司證實了至2023年將維持穩定上升利潤率預測，並指出第四財季(7~9月)的小幅營業利益，沒有能挽救該公司本財年的虧損。

由於印度市場放緩，北歐的成本超支，以及新冠疫情的干擾，讓該德國西班牙合資公司在本財年(截至9月)出現9.18億歐元(約合10.8億美元)的淨虧損。

受惠於許多國家和企業在刪減碳排計畫中轉向風力能源，讓該公司的訂單較上一財年增加15.6%，來到147億歐元。

該公司證實了從現在開始營收增加的目標，在2023年要將利息和稅前的核心獲利率拉高到8%至10%。

儘管商業競爭激烈，較高的鋼鐵成本以及新冠疫情導致生產中斷，西門子歌美颯今年以來股價已上漲60%，推估主因為市場預期對再生能源的需求會上升。該公司股價周四盤中一度飆高5.7%，26.71歐元為近12年來新高。母公司西門子能源周四亦收漲6.8%；該母公司握有西門子歌美颯67%股權。

丹麥的風電競爭對手維斯塔斯(Vestas)在稍早的周三報出意外的獲利，但訂單表現令市場失望。

(時報資訊)