福斯集團(VW AG)執行長周四在接受彭博網路直播專訪時指出，福斯將維持對電動車(EV)和自動駕駛的投資動能，以彌補新冠疫情造成的營收減少。

福斯集團旗下擁有多個汽車品牌，包括賓利、布加迪、保時捷、藍寶堅尼、奧迪等，而福斯集團目前主要為保時捷家族所擁有。該集團準備在下周商討長期策略，以及製造、投資、銷售的情況。

帝斯(Herbert Diess)身兼福斯集團與福斯汽車執行長，在專訪中指出，數百萬輛汽車沒有按照計畫賣出去，部分市場的銷售要到2023年方能恢復到疫情前水準。

福斯集團不得不縮小車款範圍，此舉將對福斯旗下製造商造成影響，帝斯指出，福斯今年將倍增電動車的銷售，而明年又將再度倍增，並補充指出電動化甚至將涵蓋小眾利基品牌，「賓利在未來四到五年也將成為電動車品牌」，帝斯指出。

福斯也將在自動駕駛上追趕谷歌的Waymo。帝斯表示，汽車工業在未來5~10年將看到自駕汽車，就技術能力而言，目前看到福斯位居第二名，此於Waymo。

帝斯並表示，民主黨的拜登當選，將較適合於德國汽車製造商的努力方向，民主黨的計畫站在全球化策略，以及對抗氣候變遷的電動車努力方向，有助於汽車製造商的全球生產努力。

(時報資訊)